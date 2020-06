Pechino, sale l'allarme: 46 contagiati nel più grande mercato della città: zone vicine isolate

Si torna al punto di partenza. Con la paura, forse non la stessa di febbraio, che la Cina diventi di nuovo una bomba a orologeria. Un Paese che potrebbe essere di nuovo fuori controllo, tanto che sale l'allerta per i nuovi contagi da Covid. Sono infatti 46 persone le persone trovate positive ai test per il Covid-19 a Pechino, dove due giorni fa era stato riscontrato il primo contagio dopo 56 giorni. Il nuovo focolaio è legato al mercato all'ingrosso di Xinfadi, il principale della capitale cinese. Su 517 test eseguiti tra i lavoratori del mercato, 45 sono risultati positivi, mentre un altro contagio è stato registrato in una persona che lavora nel mercato di prodotti agricoli nel distretto di Haidian. Quest'ultimo era stato a stretto contatto con uno dei 45 trovati positivi a Xinfadi, come hanno spiegato le autorità locali. Complessivamente sono stati eseguiti 1.940 tamponi ai lavoratori dei mercati della capitale. Tutte le 46 persone che hanno contratto il coronavirus non mostrano sintomi e sono sotto stretta osservazione.

Xinfadi, che è il principale mercato all'ingrosso di frutta, verdura e carne di Pechino, che si estende su 112 ettari e a cui lavorano 1.500 persone con 4.000 banchi, oggi è stato chiuso per essere disinfestato. Tutte le persone che sono state in contatto con il mercato o con chi ci lavorava dal 30 maggio saranno sottoposte a test dell'acido nucleico (tampone), ha reso noto Gao Xiaojun, portavoce della Commssione per la sanità di Pechino. In città saranno anche inasprite le ispezioni sui mercati di alimenti, in cui si vendono prodotti freschi e carni, ma anche su supermercati e negozi di alimentari, ha precisato il vice direttore per l'ufficio per i mercati, Chen Yankai. Sia il primo nuovo caso di Covid-9 denunciato a Pechino giovedì, sia i sei diagnosticati ieri, erano stati in contatto con il mercato o persone che ci lavoravano.

Il mercato generale di Xinfadi, nel distretto periferico di Fengtai, fornisce il 90 per cento della frutta e della verdura consumata a Pechino, l'80 per cento se si include anche la carne. Il focolaio dei nuovi contagi è stato individuato in un banco in cui viene tagliato salmone importato, ha reso noto il direttore del mercato, Zhang Yuxi, in una intervista al Quotidiano di Pechino. In via precauzionale, sono stati chiusi provvisoriamente anche altri undici mercati di Pechino in cui si vendono pesce e frutta e verdura. Le autorità locali hanno prelevato più di 5mila campioni di alimenti nei diversi mercati e negozi su cui verranno effettuate analisi. Dei sei nuovi casi di Covid-19 confermati ieri, che si aggiungono al primo contagio registrato il giorno precedente a Pechino dopo più di 50 giorni di pausa, due sono dipendenti del Centro per la ricerca sulla carne nel distretto del mercato generale di Xinfadi. Le altre quattro persone positive al Covid-19 ieri sono state al mercato, dove alcuni lavorano e vivono, ha reso noto Pang Xinghuo, vice direttorre del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino, in una conferenza stampa.

Si tratta di un 38enne che ha fatto la spesa a Xinfadi il 30 maggio, il 5 e il 6 giugno scorsi. Il secondo paziente è un 50enne originario di Baoding, nella provincia dell'Hebei, che lavora al mercato del pesce di Xinfadi, dove viveva. Il terzo caso è un uomo di 35 anni, anche lui originario di Baoding, venditore al mercato del pesce, dove viveva anche lui. La quarta persona contagiata è una donna di 27 anni originaria della provincia di Shandong che ha un banco al mercato. Un totale di 139 persone che hanno avuto stretti contatti con loro sono stati messi sotto osservazione e l'intero quartiere è stato sigillato.



