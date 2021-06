Passeggera dell'aereo si toglie gli slip e li asciuga con la ventola dell'aria condizionata

«La passeggera che non vorresti mai accanto su un aereo», scrive su Twitter il tabloid inglese Sun pubblicando un video risalente al 2018. Si tratta infatti di un filmato che immortala una donna nell'atto di asciugare delle mutandine con la ventola dell'aria posta al di sopra del suo sedile.

The passenger you never want to be sat next to on the plane pic.twitter.com/2YAvBOIr5n