Parigi, chiuso museo Louvre chiuso per allerta terrorismo dopo l'attentato di ieri ad Arras

Allarme al Louvre: visitatori evacuati, museo circondato dalla polizia. Allerta sicurezza a Parigi dove il Museo del Louvre, il più visitato al mondo, oggi è chiuso per via dell'allerta terrorismo che da ieri è stata elevata al massimo livello in Francia.

Parigi, evacuato e chiuso il Louvre per motivi di sicurezza

C'è un'operazione della polizia in corso. Secondo quanto comunicato dalla direzione, la chiusura è dovuta a «misure di verifica» in relazione all'innalzamento del piano Vigipirate a livello di «emergenza attentati» dopo l'attentato che ha provocato la morte di un professore ieri ad Arras, nel nord.

Suite à la réception de message sur des alertes à la bombe, le musée du Louvre a été évacué et fermé aujourd'hui pic.twitter.com/RJTfliSNzB — BFMTV (@BFMTV) October 14, 2023

Il Louvre ha ricevuto messaggi riguardanti allarmi bomba, afferma senza specificare Bfmtv citando una fonte della polizia.