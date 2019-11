London Bridge, attacco terroristico: un morto e 4 feriti, ucciso l'aggressore. «Indossava una finta cintura esplosiva»

Allarme al London Bridge di Londra. Un uomo armato di coltello avrebbe ferito diverse persone prima di essere fermato prima dai passanti e poi dalla polizia. E un primo bilancio delle forze dell'ordine parla di un morto e 5 feriti. Fonti della polizia di Londra dicono che l'uomo che ha sferrato l'attacco armato di coltello è morto: era stato raggiunto dai colpi esplosi dagli agenti quando era stato bloccato. L'aggressore, oltre a essere armato di coltello, aveva indosso «un qualche tipo di giubbotto» sospetto. Lo riferiscono testimoni citati dalla Bbc, sottolineando come gli agenti di polizia si siano allontanati da lui dopo averlo colpito, probabilmente nel timore di un giubbotto esplosivo. Scotland Yard per ora non conferma comunque la circostanza mentre prosegue le indagini e mantiene l'area transennata. Chiusa temporaneamente pure la stazione della metropolitana e dei treni di London Bridge.

Londra, la polizia strappa il coltello all'aggressore tra i passanti terrorizzati. «Oh, my God!»

London Bridge, immagini choc da un autobus bloccato sul ponte

Falso ordigno esplosivo. «Posso confermare - ha detto ai giornalisti Neil Basu, numero 2 di Scotland Yard e responsabile dell'antiterrorismo - che la polizia è stata chiamata per un episodio di accoltellamento attorno alle 14 e che un uomo di sesso maschile è stato colpito con armi da fuoco da agenti specializzati. Il sospetto è morto sul posto». «Posso inoltre confermare che il sospetto indossava un equipaggiamento che al momento riteniamo fosse un falso ordigno esplosivo», ha aggiunto Basu, ribadendo che l'episodio è indagato come un atto di terrorismo, ma senza sbilanciarsi sulla possibile matrice né comunicare per ora l'identità dell'ucciso. Confermato infine il bilancio di alcuni persone ferite fra le vittime dell'accoltellamento, ma non di morti.



Scotland Yard ipotizza che l'attacco al London Bridge sia legato al «terrorismo». Lo scrive in un tweet la Metropolitan Police che aggiunge tuttavia come le circostanze siano ancora «non chiare». «Un assalitore, riteniamo armato di un coltello, ha iniziato ad attaccare i passanti. È stata allora dispiegata la polizia armata. Riteniamo che il presunto assalitore sia stato colpito a morte», riferisce il corrispondente di SkyNews Mark White riportando quanto accaduto a London Bridge.



L'uomo cui la polizia britannica ha sparato, e che secondo Sky News è stato ucciso, aveva in mano un coltello e aveva aggredito alcuni passanti. Lo riferiscono anche testimoni citati da Metro online. Al momento Scotland Yard non conferma se si tratti di un episodio di matrice terroristica.

London Bridge ha avuto una colluttazione con persone in abiti civili prima di essere neutralizzato della polizia, intervenuta pochi minuti dopo l'allarme scattato alle 14 ora locale circa, le 15 in Italia. Lo mostrano le immagini di un video rimbalzato sui media britannici, dove si vede un uomo per terra, presumibilmente l'aggressore, e alcune persone che sembrano essere passanti in lotta con lui. L'aggressore diha avuto una colluttazione con persone in abiti civili prima di essere neutralizzato della polizia, intervenuta pochi minuti dopo l'allarme scattato alle 14 ora locale circa, le 15 in Italia. Lo mostrano le immagini di un video rimbalzato sui media britannici, dove si vede un uomo per terra, presumibilmente l'aggressore, e alcune persone che sembrano essere passanti in lotta con lui.

Police incident at London Bridge. https://t.co/8GpTRTVxa2 — The Cheshire Group (@cheshiregrp) November 29, 2019

#BREAKING: British police say they're dealing with incident at London Bridge; witnesses report gunshots. — FOX 29 (@FOX29philly) November 29, 2019

I marciapiedi su entrambi i lati del ponte sono dotati di ampi dissuasori per impedire ai veicoli di invadere la zona pedonale. I manufatti sono stati installati dopo l'attacco terroristico deldel 2017. Le notizie per ora sono frammentarie e confuse. Testimoni avrebbero parlato di spari contro un bus, altri di un conflitto a fuoco che ha coinvolto la polizia.

John McManus ha dichiarato al canale BBC News: «Solo pochi minuti fa stavo attraversando il London Bridge sulla sponda sud della sponda nord del ponte. Sembrava esserci un combattimento in corso dall'altra parte del ponte, con diversi uomini che attaccavano un uomo». Ora la zona è completamente isolata dalle forze dell'ordine.

L' «incidente» sul London Bridge, a Londra, riporta alla memoria i fatti del 3 giugno 2017. Quel giorno di due anni fa, in un normale sabato sera, tre uomini a bordo di un furgoncino bianco investono alcuni passanti che passeggiano sul London Bridge per poi schiantarsi contro il Barrowboy and Banker Pub. I tre, usciti dal furgoncino, iniziano poi ad accoltellare i passanti prima di spostarsi verso il vicino Borugh Market, una zona sempre affollata, dove continuano ad aggredire civili.

I tre, con indosso false cinture esplosive, vengono infine uccisi dalla polizia. L'Isis con un comunicato diffuso dall'organo di propaganda Amaq parla di un «distaccamento di combattenti dello Stato islamico che ha messo a segno l'attacco di Londra». L'attentato fa otto morti, sette di nazionalità straniera, e 48 feriti.

Ultimo aggiornamento: 18:22

