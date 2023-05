Pantea Bahram, l'attrice iraniana sfida di nuovo le autorità e si mostra senza hijab

Ancora in pubblico senza il capo coperto, ancora una volta a sfidare il regime. L'attrice Pantea Bahram si è presentata oggi senza hijab mentre prendeva parte al funerale di un regista. Già in passato aveva partecipato alla cerimonia per la prima di un film senza indossare l'hijab e in seguito a quell'episodio le autorità giudiziarie avevano avviato un provvedimento a suo carico. L'attrice è stata inoltre multata per aver pubblicato foto e video sui suoi profili social in cui non indossava il velo, in solidarietà con la protesta delle donne in Iran cominciata lo scorso settembre.

«Vengo da una famiglia nella quale la maggior parte delle persone crede nell’hijab, non nell’hijab obbligatorio», aveva raccontato l'attrice, 53 anni, in un nuovo video girato nella sua casa a Teheran. «L’hijab come scelta è qualcosa che io e tutti noi rispettiamo, viene dal cuore.

Il fatto che con la coercizione l’avete trasformato in un’imposizione molesta e un trauma collettivo vuol dire che voi non avete alcun rispetto per l’hijab».