Iran, il velo è «fondamento di civiltà, resta obbligatorio»

Velo in Iran. Con una nota ufficiale il ministero dell'Interno di Teheran ha affermato che l'hijab obbligatorio per le donne è «uno dei fondamenti della civiltà della nazione iraniana» e «uno dei principi pratici della Repubblica islamica», «non c'è stato e non ci sarà alcun ritiro o tolleranza nei principi e nelle regole religiose e nei valori tradizionali».

Iran, 525 manifestanti uccisi (71 bambini) e più di 19mila arresti. Amnesty International: «Diritti umani calpestati. Serve sostegno»

Iran, tre giornaliste arrestate nelle ultime 48 ore: chi sono Melika, Saideh e Mehrnoush

Lo scrive Iran international. Il comunicato aggiunge che «l'hijab e la castità dovrebbero essere tutelate per rafforzare le fondamenta della famiglia». Intanto proseguono nel Paese le chiusure di centri per servizi e negozi per il mancato rispetto dell'obbligo di dipendenti e clienti.