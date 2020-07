Iran, padre strangola figlia con la cintura. «Aveva alzato troppo la voce»

Una bambina di 10 anni è stata uccisa da suo padre, strangolata con una cintura solo perché «aveva alzato la voce». È successo in Iran, ma la storia è rimbalzata presto su tutti i media internazionali. Hussein Alef - questo il nome dell'uomo - ha confessato di aver ucciso sua figlia Hadith Orujlu per futili motivi, servendosi di una cintura e di un manteau iraniano, un abito tradizionale del paese mediorientale.

An evil father has admitted killing his 10-year-old daughter after she "raised her voice" at him in Iran. The killing reportedly came before the brutal beheading of 14-year-old Romina Ashrafi by her father in an honour killing in May. @AlinejadMasih https://t.co/lEs09Wptnr pic.twitter.com/9Yr1mzOAqB

— The Venus Magazine (@TheVenusMagz) July 9, 2020