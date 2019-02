Auto nel campo, incidente choc: morti cinque bambini. ​«Non avevano la cintura»

Cinque bambini, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, sono rimasti uccisi in un terribile incidente stradale. I genitori di due di loro sono feriti ma sopravvissuti. L'auto si è schiantata contro diversi alberi e si è ribaltata in un campo. I figli della coppia, al contrario dei genitori, non indossavano la cintura di sicurezza. L'incidente è avvenuto a Bowie, nel Maryland.

Al volante c'era la mamma, Dominique R. Taylor, 32 anni, che ha perso il controllo della vettura verso le 4:30 del mattino, è uscita di strada colpendo diversi alberi. Secondo quanto riferisce la polizia locale i cinque bambini sono stati sbalzati fuori dall'auto.

Le vittime si chiamano London Dixon (8 anni) Paris Dixon (5 anni), entrambi figli della donna, Zion Beard, (14 anni) Rickelle Ricks, (6 anni), Damari Herald (15 anni), amici dei due fratellini. Dominique R. Taylor è stato portata in ospedale insieme a Cornell D. Simon, 23 anni. Entrambi sono in condizioni critiche.

La polizia non ha ancora escluso qualsiasi alcuna causa nell'incidente e sta lavorando per ricostruire cosa sia successo. Le strade in tutto il Maryland erano gelide, ma la polizia non ha confermato se il tempo abbia contribuito allo schianto e ha dichiarato che le strade erano stato salate per migliorare l'aderenza.

