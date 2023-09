Il padre disoccupato e il biglietto all'azienda elettrica: «Per favore non staccatemi la luce, sono solo con le mie figlie»

Xavier Rubilar, impiegato di un'azienda elettrica a San Luís, in Argentina, stava andando a casa di un uomo per staccare la luce a causa del mancato pagamento quando si è imbattuto in un cartello che gli ha fatto cambiare i suoi piani. «Per favore, non spegnermi la luce. Ho perso il lavoro, sono sola con le mie due figlie. Appena posso pago», si legge sul biglietto che Rubilar ha condiviso attraverso i suoi social network.

L'iniziativa

Vedendo il messaggio, il dipendente si è commosso e non ha esitato a dare una mano avviando una raccolta di solidarietà per aiutare l'uomo, condividendo la vicenda attraverso i suoi contatti WhatsApp e i social network. «Vorrei dare una mano a quest’uomo. Non sa niente, né saprà chi lo ha pagato, ma troverà un bel regalo per la festa del papà. Per favore aiutatemi», ha spiegato il dipendente. L’iniziativa è diventata rapidamente virale, commuovendo migliaia di utenti che hanno voluto fare la loro parte per aiutare la famiglia in difficoltà effettuando molteplici bonifici bancari. Come spiega il dipendente a La Nación : «L'ho contattato e ho mostrato sui social network tutti i movimenti di denaro che c'erano. Poche ore dopo ho ricevuto chiamate da persone che volevano pagare tutte le bollette. Nel corso delle ore abbiamo raggiunto l’importo totale».

La raccolta fondi

In pochi giorni la campagna ha avuto un successo clamoroso, riuscendo a raccogliere fino a 49.729 pesos argentini (poco più di 400 euro), più che sufficienti per pagare le bollette elettriche scadute. Intanto il padre non riusciva a credere a tutto l'aiuto ricevuto e al numero di persone che avevano collaborato affinché non rimanesse senza potere. Secondo Rubilar, l'uomo ha ricevuto il denaro tra lacrime di felicità.