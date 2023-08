AMELIA Bollette dell'acqua in ritardo. Ad Amelia centinaia le cartelle già scadute ma non ancora consegnate. Già recapitati invece gli sms di sollecito per i mancati pagamenti. Sale la rabbia dei cittadini. «La scadenza per il pagamento - commenta amaro un residente - era fissata al 7 agosto scorso ma delle bollette nemmeno l'ombra. Io come altri vicini del resto, ho chiamato gli uffici del Sii che hanno provveduto ad inviarmi la bolletta via email. Ma gli anziani che non hanno dimestichezza con la tecnologia?». Una polemica iniziata in sordina, che ha fatto capolino sui social un paio di giorni fa quando qualche cittadino ha pubblicato un post sui gruppi amerini chiedendo riscontro circa la ricezione dell'ultima bolletta. Nel giro di pochissimo tempo una valanga di post contenenti i "mancati recapiti" ha fatto capire che qualcosa in effetti non ha funzionato. Al momento non è chiaro se lato Poste Italiane, che effettua le consegne, o se l'inghippo si sia verificato più a monte. «Il risultato - commenta una residente - non cambia. Tanto i termini sono scaduti». Non solo. Più di qualcuno, ha protestato perchè, pur non trovando la propria fattura nella cassetta delle lettere, ha invece già ricevuto sul telefono cellulare l'sms con il sollecito per il mancato pagamento. In attesa di far luce sulla vicenda e le relative responsabilità del disservizio, sulla questione il Sii ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito. «La Sii - si legge - comunica che sono state riscontrate alcune mancate consegne delle fatture nel Comune di Amelia con scadenza 7 agosto. Si invitano pertanto gli utenti che non hanno ricevuto la fattura a contattare il numero verde 800.093.966 per attivare un nuovo invio tramite posta o attivare il servizio di recapito tramite posta elettronica. Sempre dal Servizio idrico fanno presente che coloro che hanno ricevuto le bollette in ritardo e che quindi potrebbero pagare le spettanze oltre il limite temporale stabilito, non subiranno aggravi economici di alcun genere, pagando soltanto il dovuto indicato in fattura». Non è la prima volta che le bollette dell'acqua rimangono incagliate in uno degli step fra l'emissione e il recapito. A novembre scorso era successo a Terni dove a non essere consegnate erano state circa 5900 fatture. Anche in quel caso, la società aveva rassicurato i cittadini sul fatto che nessuno avrebbe pagato gli interessi di mora per il ritardo. Allo stesso tempo, si invitavano gli utenti ad attivare la bolletta web registrandosi all'area riservata del portale, per evitare qualsiasi disguido nella consegna e ridurre l'impatto ambientale.