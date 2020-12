Orgia con 25 partecipanti a Bruxelles, eurodeputato fermato dalla polizia: per fuggire si è ferito scendendo da una grondaia

Orgia e festini proibiti tra una seduta e l'altra dell'europarlamento a Bruxelles. Tra le altre questioni di opportunità c'è invece quella più pratica relativa alle norme anti Covid che difficilmente si possono rispettare durante queste attività.

E infatti si è già dimesso l'ungherese l'europarlamentare fermato dalla polizia belga venerdì notte a Bruxelles mentre partecipava ad un party finito in orgia in mancata osservanza delle regole anti-Covid.

Dimissioni dopo l'orgia

Lo ha dichiarato lo stesso Jzsef Szájer, eurodeputato di Orban, in una nota rilanciata sui social network annunciando di essersi dimesso dalla sua carica al Parlamento Ue.

Lo scandalo a luci rosse di Bruxelles inizia venerdì sera, secondo quanto ha riportato la Dernière Heure, quando la polizia ha fatto irruzione al primo piano di un bar in Rue des Pierres, a due passi dalla Grand Place, nel centro della capitale belga, dove era in corso quella che una fonte ha descritto al quotidiano belga come una «gang bang». Niente di illegale, se si svolge tra adulti consenzienti, ma a Bruxelles i bar sono chiusi e gli assembramenti sono vietati, a causa della pandemia di Covid-19.

Tra i presenti, che sarebbero stati 25, «principalmente uomini», ci sarebbe stato anche un eurodeputato, che, alla vista degli agenti, avrebbe tentato la fuga, approfittando di una grondaia. L'europarlamentare si sarebbe ferito nel tentativo di fuggire.

La "confessione"

L'eurodeputato ha affermato di non avere fatto uso di droghe e si è offerto di fare un test istantaneo. «Sono profondamente dispiaciuto per aver violato le restrizioni Covid, è stato irresponsabile da parte mia», ha scritto nella sua dichiarazione chiedendo scusa alla sua famiglia, ai suoi colleghi e ai suoi elettori. «Chiedo loro di valutare il mio passo falso sullo sfondo di trent'anni di lavoro devoto e duro. Il passo falso è strettamente personale, io sono l'unico che ne deve assumere la responsabilità. Chiedo a tutti di non estenderlo alla mia terra o alla mia comunità politica», ha aggiunto.

