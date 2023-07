Orche attaccano una barca in Spagna. «Siamo dovuti rientrare di corsa al porto»

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diversi attacchi di orche a imbarcazioni al largo delle coste europee. Stavolta a lamentarsi sono gli organizzatori della competizione velica Copa del Rey Mapfre, che hanno spiegato attraverso i propri social che un'imbarcazione è stata attaccata da un gruppo di orche. La barca era diretta a Palma per partecipare alla Copa del Rey.

Il video

Il Kapote Tercero, un Sun Fast 37 di Ignacio González Camacho, registrato nella categoria ORC 3, è stato costretto a rifugiarsi a Estepona (Spanga) per valutare i danni dopo aver subito l'incontro con i cetacei.

L'equipaggio dell'imbarcazione non è ferito. Si stanno valutando i danni per capire se potrà raggiungere le isole per la regata.

Las orcas han atacado esta noche de nuevo, esta vez ya dentro del Mediterráneo a la altura de #Estepona, a un barco que se dirigía al @RCNPalma para la #CopaReyMAPFRE. La tripulación del barco de @Puertosherry, el “Kapote tercero” de Ignacio Glez. Camacho están a salvo y… pic.twitter.com/4x5PHR3ZOh — Copa del Rey MAPFRE (@CopaReyMAPFRE) July 21, 2023

Il nuovo caso di incidente che ha coinvolto le orche la scorsa notte si aggiunge alla lista di attacchi compiuti da questi mammiferi negli ultimi mesi, anche se la differenza principale è che questa volta ha avuto luogo nel Mar Mediterraneo. Finora tutti gli attacchi erano avvenuti sulla costa atlantica, quindi questo evento apre un nuovo fronte nella lotta contro queste pratiche, che si stanno diffondendo in modo allarmante.