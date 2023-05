Olanda, stop alle pale eoliche per far migrare gli uccelli: è la prima volta al mondo

Stop alle pale eoliche in Olanda. Le turbine eoliche dei parchi eolici offshore vicino a Borssele e Egmond aan Zee, in Olanda, sono state spente per quattro ore sabato scorso per consentire agli uccelli migratori di lasciare l'area in sicurezza. Lo ha confermato il ministro dell'Energia Rob Jetten citato da DutchNews.

La prima volta

È la prima volta al mondo che delle turbine eoliche sono state fermate per consentire agli uccelli un passaggio sicuro, ha dichiarato Jetten. «Vogliamo ridurre il più possibile l'impatto dei parchi eolici sulla natura e questa è una misura per farlo», ha sottolineato. «In primavera e in autunno milioni di uccelli si spostano di notte sul Mare del Nord», ha detto Tim van Oijen del gruppo di protezione degli uccelli Vogelbescherming Nederland. «Ô fondamentale che lo sviluppo di parchi eolici nel Mare del Nord avvenga in modo responsabile: spegnere le turbine durante la migrazione aiuterà a raggiungere questo obiettivo».

L'intervento

Le turbine, a dire il vero, non vengono completamente fermate ma i loro giri vengono ridotti a un massimo di due al minuto.