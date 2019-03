​Olanda, boom dei populisti: il governo perde la maggioranza

La coalizione di governo del premier olandese Mark Rutte ha perso la maggioranza al Senato al termine delle elezioni provinciali. Secondo gli exit poll Ipsos, citati da Dutch News, il partito di estrema destra populista 'Forum per la Democrazià entra per la prima volta al Senato come secondo partito con 10 seggi su 75, contro i 12 del partito di centrodestra Vvd di Rutte. La formazione anti-islamica di Geert Wilders (Pvv) passa invece da 9 seggi a 6. La camera alta olandese verrà votata a maggio dai rappresentanti provinciali eletti oggi.

Sparatoria a Utrecht, arrestato un secondo uomo: sarebbe coinvolto nell'attacco

Utrecht, nell'auto del killer un biglietto con scritto "Allah": torna la pista terroristica



© RIPRODUZIONE RISERVATA