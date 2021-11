Obama sul clima: «Scoraggiante l'assenza di Cina e Russia». Ma l'attivista Vanessa Nakate lo attacca

«È stato particolarmente scoraggiante vedere i leader di due dei più grandi emettitori, Cina e Russia, declinare l'invito della COP26 e non vedere l'urgenza che merita il tema ambientale nei loro piani nazionali» così Barack Obama intervenendo durante il nono giorni di lavori della COP di Glasgow. «È evidente il tentativo di non scalfire lo status quo da parte di entrambi i Paesi», ha proseguito l'ex inquilino della casa bianca.

Il ruolo guida di Usa e Europa

«Abbiamo bisogno che economie avanzate come Usa ed Europa guidino su questo problema ma abbiamo bisogno anche di Cina e India, Russia e Indonesia, Sudafrica e Brasile. Non possiamo permettere che nessuno rimanga ai margini», ha proseguito Obama nel suo intervento.

Per l'ex presidente «il tempo sta scadendo: abbiamo fatto significativi progressi dall'accordo di Parigi ma dobbiamo fare di più sia collettivamente che individualmente». «È un decennio decisivo per evitare il disastro climatico», ha ammonito Obama ricordando che «i cambiamenti climatici sono sempre più evidenti». A suo avviso, la riduzione dell'uso del metano è «la singola soluzione più veloce ed efficace».

L'allarme delle piccole isole e l'attacco a Trump

L'allarme dei piccoli stati isolani, minaccia in prima fila dal surriscaldamento della Terra, è un pò come quello un tempo «nelle miniere di carbone dai canarini» per segnalare fughe di gas e sciagure incombenti ha continuato Barack Obama.

«Tutti abbiamo un compito da svolgere e sacrifici da fare», ha detto Obama, che essendo cresciuto alla Hawaii si è definito egli stesso «un island kid». E nell'occasione l'ex inquilino della Casa Bianca punta il dito contro Donald Trump: «Negli Stati Uniti, alcuni dei nostri progressi sulla lotta al cambiamento climatico si sono fermati quando il mio successore ha deciso di ritirarsi unilateralmente dall'Accordo di Parigi nel suo primo anno di mandato. Non sono stato molto contento di questo».

Il lavoro di Biden e il ruolo dei giovani

L'ex presidente si è anche detto fiducioso che nelle prossime settimane sia approvato il piano per il welfare e il clima, voluto da Joe Biden, sostenendo che entrambi i pacchetti contribuiranno alla lotta contro i cambiamenti climatici. Poi un grande elogio a Greta Thunberg.

«Due anni fa Greta Thunberg ha ispirato migliaia di giovani per la lotta al cambiamento climatico, ora il mondo è pieno di Grete», ha proseguito ancora Barack Obama. L'ex presidente americano ha però ammonito che se «le proteste sono necessarie», per costruire le coalizioni necessarie «dobbiamo persuadere quelli che non sono d'accordo o che sono indifferenti».

«Voglio che rimaniate arrabbiati, ma canalizzate questa rabbia, spingete sempre di più, questa è una maratona non uno sprint - ha proseguito Obama -. Non si può più solo urlare o twittare contro, o creare problemi bloccando il traffico, dobbiamo ascoltare le obiezioni e la riluttanze della gente comune, comprendere la loro realtà e lavorare con loro in modo che azioni serie sul clima non abbiamo un impatto negativo su di loro».

L'attacco di Vanessa Nakate

Obama a sua volta è finito però nel mirino dei giovani attivisti. «Quando avevo 13 anni, nel 2009, avevi promesso 100 miliardi di dollari per finanziare la lotta al cambiamento climatico. Gli Stati Uniti hanno tradito le loro promesse, questo costerà perdite di vite umane in Africa», così in un post su Twitter Vanessa Nakate, celebre attivista contro il climate chage caricando anche un video di 12 anni fa in cui l'allora presidente interveniva alla Cop15 assicurando politiche per combattere il cambiamento climatico.

«Il paese più ricco della Terra non contribuisce abbastanza ai fondi salvavita», prosegue l'attivista attaccando: «Tu vuoi incontrare i giovani della COP26. Noi vogliamo i fatti».