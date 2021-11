Obama sul clima: «Scoraggiante l'assenza di Cina e Russia». Ma l'attivista Vanessa Nakate lo attacca

«Occorre fare molto di più per i cambiamenti climatici. È scoraggiante vedere che i leader delle due nazioni con il livello più alto di emissioni, Cina e Russia, non sono venuti alla conferenza di Glasgow», interviene così l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama nel nono giorno di lavori della COP26 di Glasgow. Per l'ex inquilino della Casa Bianca «collettivamente e individualmente stiamo fallendo».

