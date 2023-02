Tensione tra Cina e Stati Uniti, nave nucleare americana avvistata nelle acque di Pechino

Una nave militare a propulsione nucleare degli Stati Uniti è stata avvistata nelle acque della Cina. La portaerei, conosciuta come Uss Nimitz, è ufficialmente in missione di addestramento. Il ponte di volo della mega nave da guerra è lungo circa 330 metri, l'intera nave è quasi una città a sé stante. L'equipaggio con il personale di volo è circa 5700 persone.

Diversi scatti fotografici hanno «catturato» marinai della Marina statunitense osservare dal ponte di volo la nave che si prepara ad attraccare nella Repubblica di Singapore. La Nimitz si trova nella 7ª Flotta statunitense per condurre operazioni di routine: si tratta della più grande flotta numerata della Marina statunitense schierata e opera abitualmente con gli alleati e i partner per preservare una regione indopacifica libera e aperta.



La presenza degli Stati Uniti è accolta con favore da alleati come il Giappone, la Corea del Sud, le Filippine e l'Australia, ma continua a irritare la rivale Cina. In questo caso, le esercitazioni sono viste come provocazioni. Ma anche Pechino conduce esercitazioni regolari. Una fonte di frequenti tensioni insomma. Gli esperti temono che la Cina possa invadere Taiwan nel prossimo futuro, facendo degenerare il conflitto in una guerra.





L'equipaggio della Uss Nimitz affronta tutte le esercitazioni senza problemi. Decine di aerei da combattimento ed elicotteri manovrano sul ponte di volo. Il messaggio sembra chiaro:, la potenza mondiale Usa è sul posto con una forza militare concentrata e pronta all'azione.