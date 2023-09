Nave da crociera bloccata in Groenlandia tra gli iceberg, a bordo 206 passeggeri. «Soccorsi impossibili fino a venerdì»

La nave da crociera Ocean Explorer, con 206 passeggeri ed equipaggio a bordo, si è arenata lunedì nel nord-ovest della Groenlandia ed è rimasta bloccata anche dopo l'alta marea. Lo riporta il Guardian. Il comandante Brian Jensen del Comando Congiunto dell'Artico Danese ha affermato che nessuno a bordo è in pericolo e che non è stato segnalato alcun danno e ha aggiunto che gli ufficiali «prendono molto sul serio questo incidente».

«Le nostre unità di soccorso sono lontane e il tempo può essere molto sfavorevole», ha dichiarato in una nota.

A luxury cruise ship carrying more than 200 people is stuck in remote northeastern Greenland after two failed attempts to free it from the mud https://t.co/8SSSUHi2ki

— Bloomberg Energy (@BloombergNRG) September 13, 2023