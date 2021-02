Navalny, tribunale conferma il carcere per l'oppositore di Putin: in cella per due anni e mezzo

Alexey Navalny resterà in carcere almeno 2 anni e mezzo. Un tribunale di Mosca ha confermato che l'oppositore di Putin dovrà rimanere in prigione perché accusato di non aver rispettato le norme della sospensione condizionale della pena concessagli per una vecchia e controversa condanna. La corte ha tuttavia ridotto di un mese e mezzo il periodo di carcerazione di due anni e otto mesi tenendo conto dei mesi trascorsi ai domiciliari. Lo riporta la testata online Meduza.

APPROFONDIMENTI RUSSIA Navalny, morto il medico di Omsk che lo curò dopo... RUSSIA Navalny condannato: 2 anni e 5 mesi in colonia penale. Scontri a... MOSCA Navalny, la dichiarazione d'amore alla moglie Yulia:... STATI UNITI Biden all'attacco: «Non sono Trump, reagiremo ad azioni... MONDO Navalny, proteste in Russia: oltre tremila arresti

Navalny, la dichiarazione d'amore alla moglie Yulia: «Così mi hai risvegliato dal coma dopo l'avvelenamento»

«Hanno ridotto» la pena «di un mese e mezzo, bene», ha detto Navalny, sopravvissuto a un avvelenamento, commentando la sentenza. Lo riporta Meduza. Secondo la decisione della corte, l'oppositore dovrà trascorrere in carcere poco più di due anni e mezzo.

Navalny, morto il medico di Omsk che lo curò dopo l'avvelenamento: aveva 55 anni, mistero sulle cause

Navalny, migliaia di persone in piazza a Mosca: proteste e scontri, almeno 369 fermati

© RIPRODUZIONE RISERVATA