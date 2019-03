Muore di cancro a 2 anni, i medici la rimandarono a casa 6 volte «perché aveva l'asma»

Per sei volte, in due anni ovvero l'eta della piccola Megan, i medici hanno rimandato a casa la bambina che secondo la loro diagnosi soffriva solo di asma. Invece Megan è morta per un cancro ai polmoni che se fosse stato indi viduato prima le avrebbe lasciato qualche chance di salvezza.

E' accaduto a Megan Clarkson, di Kirkcaldy, Fife, in Scozia, e a disperarsi sulla stampa britannica è Kelly Clarkson, la madre che ha ricordato che la bimba ha cominciato a soffrire a sei mesi, nel novembre del 2016, con forti attacchi di tosse.



Kelly Clarkson's daughter Megan died aged two after repeatedly being diagnosed with little more than a cough. https://t.co/yKuQ6cC1yo pic.twitter.com/lkhCPBkbZW — World Health News (@WorldHealthNews) 2 marzo 2019

Nessuno degli specialisti, ben sei, che visitarono la piccola pensò di far effettuare una radiografia: era solo asma, bastavano inalatori e antibiotici. Nemmeno quando Megan è peggiorata, con lividi sul petto e dolore alle ascelle, la diagnosi è cambiata. Ma nel dicembre la bimba è stata ricoverata al Royal Hospital for Children di Glasgow dove la situazione è appara in tutta la sua gravità: cancro ai polmoni, blastoma pleuropolmonare di tipo tre. A Megan hanno tolto un polmone ma ormai era troppo tardi e il 2 gennaio è morta, a tre settimane dal ricovero.

"Se scoperto in tempo – ha detto la mamma Kelly - avrebbe avuto il 90 per cento di possibilità di guarire, ma così la possibilità di sono abbassate al 37 per cento. Bisogna cambiare il sistema, non deve accadere ad altri".

