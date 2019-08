Grecia, trovata morta la scienziata britannica Natalie Christopher: era uscita a fare jogging

È stata trovata morta Natalie Christopher, la scienziata britannica scomparsa lunedì sull'isola greca di Icaria (situata nell'Egeo centro-orientale). A riferirlo è la tv pubblica greca Ert. Il corpo della donna - della quale si erano perse le tracce dopo che era andata a fare jogging - è stato trovato da un pompiere volontario ad un chilometro e mezzo dall'hotel dove alloggiava con il fidanzato. Il mese scorso, Suzanne Eaton, biologa americana, era stata violentata ed uccisa a Creta.

La polizia greca, come scrive il Sun, aveva esaminando delle macchie di sangue trovate sul cuscino e le lenzuola del letto della donna. La coppia doveva recarsi a Cipro - isola di cui è originario il fidanzato - lo stesso giorno. L'uomo ha successivamente affermato che le macchie sono state provocate da un'emorragia dal naso. Una donna di servizio dell'hotel dove alloggiavano ha riferito di averli sentiti litigare e di aver trovato un lenzuolo sul divano, segno che i due avevano dormito separati.

Tuttavia, l'uomo - 38 anni - ha avvertito la polizia quando non l'ha vista tornare dalla sua corsa. Agli agenti - che al momento non lo considerano un sospettato - ha detto di averla chiamata al cellulare quando si è svegliato e non l'ha trovata in camera. Natalie gli avrebbe risposto, dicendo che sarebbe rientrata in hotel di lì a poco. Gli agenti hanno perlustrato a lungo la zona dove sarebbe andata a correre, un sentiero su scogliere a strapiombo sul mare. Il cellulare della donna sarebbe rimasto acceso fino alle 17 di lunedì, quando la compagni telefonica lo ha perso. Il mese scorso, Suzanne Eaton, biologa americana, è stata violentata ed uccisa a Creta.

Ultimo aggiornamento: 18:03

