Ondata di caldo record in Grecia: marzo si chiude con temperature estive

La Grecia è stata colpita da un'ondata di caldo senza precedenti per il periodo primaverile, con 227 stazioni meteorologiche che hanno registrato temperature superiori ai 25 °C. Scopriamo come, in molte località, il termometro ha sfiorato e superato i 30 °C, stabilendo nuovi record per il mese di marzo. Atene e Salonicco si sono trovate sotto una densa nube di polvere e sabbia del Sahara, causando disagi e ritardi aerei. Questo episodio di calore estremo segue il più caldo inverno mai registrato in Grecia, aumentando i timori per possibili incendi estivi.