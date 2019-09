Città del Messico, incidente sulle montagne russe: due morti. Il video choc

Le grida di gioia di un sabato al parco giochi si sono trasformate in urla di dolore e sgomento. Due persone sono morte e altre cinque sono gravemente ferite a causa di un incidente in un parco divertimenti. Le vittime sono giovanissime, due ragazzi di 18 e 21 anni.

Spagna, cade l'iPhone dalle montagne russe ma un passeggero lo prende al volo: il video è virale

L'incidente alle giostre del parco Feria Chapultepec, a Città del Messico, è stato causato dal deragliamento di un vagone delle montagne russe chiamate "Chimera", una delle attrazioni più popolari del parco divertimenti. Al momento non esiste una versione ufficiale che spieghi l'incidente, sebbene i media locali menzionino un guasto meccanico nell'attrazione Chimera, una moderna montagna russa rossa e gialla.



Dos jóvenes lesionadas en accidente de la #FeriaDeChapultepec 🎡ya reciben atención médica en hospital Ángeles Mocel. ¡Pronta recuperación! pic.twitter.com/XvQBiNfHSD — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) September 28, 2019

Il governo della capitale ha diffuso un comunicato in cui si è rammaricato di ciò che è accaduto e ha assicurato che si impegna a fornire «tutto il supporto necessario per le famiglie delle persone che hanno perso la vita e coloro che sono rimasti feriti, e ribadisce anche il suo impegno a condurre indagini in modo rapido e trasparente».

Gli utenti dei social network hanno condiviso immagini che mostrano le vittime. Mentre un video ha catturato il momento esatto in cui si è verificato l'incidente mortale.



“Madre Santísima…!"

ASÍ fue el ACCIDENTE en LA FERIA de CHAPULTEPEC.

Dos jóvenes de 18 y 21 años MURIERON.

Marlén Vazquez de la Cruz de 25 años y Berenice Balderas Cisneros de 29 están delicadas en el Hospital Mocel.

@LaFeriaDeChapu fue desalojada y cerrada@PGJDF_CDMX indaga pic.twitter.com/ed9Dnv5ZDi — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2019

Ultimo aggiornamento: 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA