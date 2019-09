Spagna, cade l'iPhone dalle montagne russe ma un passeggero lo prende al volo: il video è virale

Riuscire a prendere al volo uno smartphone mentre si va a più di 130 km/h su un ottovolante non è un gioco da ragazzi. Non si sa se è stato più il caso o più la bravura, ma c'è chi c'è riuscito. E di sicuro il proprietario del cellulare, un iPhone X, sarà stato contento che quel telefono non è andato a finire in frantumi.

E' virale il video di un uomo che ha raggiunto questa impresa in Spagna, a Port Aventura, un parco divertimenti vicino Tarragona. Si trovava seduto su Shambala, la seconda montagna russa più alta d'Europa (76 metri di altezza), che può raggiungere una velocità massima di 135 km/h.

Un altro passeggero davanti a lui si è fatto sfuggire il suo cellulare. Il ragazzo, che su Youtube ha l'account sirsammy15, ha avuto l'occhio sveglio e la mano veloce ed è riuscito a prendere il telefono che altrimenti sarebbe andato in mille pezzi.

