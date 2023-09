È morto l'imprenditore egiziano Mohammed Al-Fayed, suo figlio perse la vita insieme a Lady Diana

L'imprenditore egiziano ed ex proprietario dei grandi magazzini Harrods, Mohamed Al-Fayed è morto all'età di 94 anni. Lo riferisce la 'Bbc'. Il figlio di Mohamed Al-Fayed, Dodi morì il 31 agosto 1997 a Parigi in un incidente stradale insieme alla sua campagna, la principessa di Galles, Diana Spencer.

Nato ad Alessandria in Egitto il 27 gennaio 1929, Mohamed Al Fayed ha costruito un impero commerciale in Medio Oriente prima di trasferirsi nel Regno Unito nel 1970. Dopo la morte di suo figlio maggiore Dodi, Al Fayed ha trascorso anni a mettere in discussione le circostanze della morte di suo figlio e di Lady Diana. La Bbc ricorda che l'imprenditore egiziano non è mai riuscito ad ottenere un passaporto britannico e che era rimasto lontano dai riflettori negli ultimi dieci anni, vivendo nella sua villa nel Surrey con sua moglie Heini.

Al Fayed era anche l'ex proprietario del Fulham Football Club. Il club ha detto stasera di essere «incredibilmente rattristato nell'apprendere» della sua morte. «Abbiamo un debito di gratitudine nei confronti di Mohamed per quello che ha fatto per il nostro club, e i nostri pensieri ora sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento cupo», si legge in una nota.

Mohamed Al Fayed nel 1954 si è sposato con Samira Khashoggi (con cui ha avuto Dodi), sorella del trafficante d'armi milionario saudita Adnan Khashoggi, che lo ha impiegato nella sua attività di importazione in Arabia Saudita.