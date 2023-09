Harry: «Sono depresso dall'età di 12 anni, nessuno riusciva ad aiutarmi»

Il principe Harry è tornato a parlare di uno dei periodi più difficili della sua vita, ovvero, la sua battaglia personale contro la depressione. Il Duca di Sussex si esprime nuovamente sull'argomento nella miniserie prodotta da Netflix e intitolata Heart of Invictus che racconta delle Olimpiadi per i veterani di guerra, ideata proprio da lui nel 2014. Harry, anche in Spare, racconta come il trauma di perdere la mamma da bambino lo abbia profondamente segnato, lasciandogli un vuoto difficile da colmare. Inoltre, il principe è stato molto colpito anche da ciò che ha esperito durante la sua permanenza in Afghanistan.

La profezia di Lady Diana su suo figlio Harry: cosa aveva previsto

Il racconto di Harry

La miniserie Heart of Invictus, prodotta da Netflix, si sviluppa in sei episodi nei quali veterani di guerra raccontano le loro dure esperienze sul campo e come la menomazione fisica li abbia segnati permanentemente ma anche resi più forti. Riallacciandosi al tema del trauma, una volta rientrato in Inghilterra dall'Afghanistan, Harry ha raccontato come si è reso conto di avere bisogno di aiuto per sconfiggere i fantasmi del passato e la sua depressione: «Quello che stava emergendo era del 1997, quando avevo 12 anni. Perdere mia madre in così giovane età, il trauma che ho avuto, non ne sono mai stato veramente consapevole, non ne ho mai parlato, l'ho represso, non ne ho mai parlato come avrebbe fatto la maggior parte dei bambini.

Ma poi, quando il trauma è iniziato a riemergere, mi chiedevo "Che succede? Ora sento tutto, non sono più insensibile come prima". Il mio problema era che nessuno intorno a me riusciva ad aiutarmi».

La presa di coscienza di Harry

Una volta tornato dalla guerra, Harry decise di indagare più a fondo: voleva capire come affrontare la situazione. Il principe, sempre all'interno di uno degli episodi di Heart of Invictus, ha raccontato: «Purtroppo, come me, la prima volta che consideri veramente la terapia è quando sei sdraiato sul pavimento in posizione fetale, desiderando di aver affrontato prima il problema. Ed è quello che voglio davvero cambiare. La fatica più grande per me sono state le persone. Nessuno intorno a me riusciva a capirmi davvero. Non avevo una struttura di supporto o un gruppo di esperti che mi aiutasse a capire cosa avessi».