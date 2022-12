Giovedì 22 Dicembre 2022, 13:09

Biden rinnova il supporto americano a Kiev con una nuova tranche di aiuti da 2 miliardi di dollari che prevede l'invio, tra gli altri, dei missili Patriot. Nel dettaglio gli Usa forniranno una batteria composta da 8 lanciatori (ognuno in grado di sparare 4 ordigni), la stazione di controllo e il radar. Una nuova arma strategica che rafforzerà la difesa ucraina e consentirà alla popolazione e all'esercito una maggiore protezione dagli attacchi di Mosca. Come ha sottolineat il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa con Joe Biden i Patriot «rafforzeranno significativamente la nostra difesa aerea».

Missili Patriot, perché sono strategici per la guerra

Da quando è inziato l'inverno la strategia di attacco di Mosca si è concentrata su attacchi a infrastrutture chiave come centrali elettriche, ponti e ferrovie, mirati a mettere in ginocchio la popolazione causando continue interruzioni di elettricità e gas che costringono intere città al buio e al freddo. In quest'ottica, i missili Patriot forniti dagli Stati Uniti possono costituire un importante sistema di difesa, in grado di bloccare o rallentare questi attacchi e aiutare la resistenza della popolazione e dell'esercito. «I sistemi Patriot saranno un asset critico per l'Ucraina nella sua difesa contro l'aggressione della Russia» ha spiegato Biden. Tuttavia il presidente americano ha chiarito che «L'invio di Patriot non è un'escalation, sono sistemi difensivi».

Missili Patriot, cosa sono

Il Patriot (MIM-104 Patriot) è un missile terra-aria statunitense per la difesa tattica di punto (una base militare, una città o una piccola provincia). Il suo nome deriva dall'acronico di “Phased Array Tracking Radar Intercept On Target”, ma il suo simbolo è un disegno di un miliziano della rivoluzione americana (patriota).

Considerato il fiore all'occhiello della difesa statunitense, il Patriot ha un raggio di azione tra 20 e 100 miglia (30 e 160 chilometri), ha lanciatori orientabili, non verticali, per missili con guida track-via missile, ovvero i missili vengono guidati con un misto di radio ed impulsi radar "phase array". Il sistema Patriot era stato sviluppato per intercettare aerei ad alta quota ed è poi stato adattato alla minaccia dei missili balistici tattici.

L'addestramento durerà mesi

Dopo l'arrivo delle nuove armi a Kiev serviranno mesi per addestrare le truppe ucraine al loro utilizzo. «I Patriot richiedono addestramento e ci attendiamo che ci vorranno alcuni mesi per assicurare che le forze ucraine abbiamo l'addestramento necessario a usarli con successo» ha spiegato un alto funzionario statunitense.

l training, spiega Npr, sarà seguito da almeno 90 militari e durerà almeno 13 settimane per gli addetti al tiro e 53 settimane per chi si dovrà occupare della manutenzione.

Non verranno inviati gli "Army Tactical Missile System"

Mentre sono stati concessi i missili Patriot, l'amministrazione Biden ha negato il consenso all'esportazione di Army Tactical Missile System, razzi più a lungo raggio (con una gittata fino a 300 chilometri). Il motivo è che, secondo l'amministrazione Biden questo tipo di armi sono in grado di colpire i territorio russo e potrebbero provocare un'escalation del conflitto. Army Tactical Missile System erano stati usati anche in Iraq nel 1991 nell'operazione “Desert Storm” per colpire siti missilistici dell'Iraq.