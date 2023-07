Missili Atacms all'Ucraina, la riunione segreta della Casa Bianca: ecco cosa sono e come possono cambiare la guerra

Discussioni segrete sono in corso nell'amministrazione statunitense riguardo al possibile invio di missili a lungo raggio Atacms in Ucraina: lo riporta il New York Times (Nyt), che cita due funzionari americani e uno europeo. I funzionari americani hanno avvertito che il loro arsenale Atacms è relativamente piccolo e che questi missili sono destinati ad altri piani militari del Pentagono, inclusa la penisola coreana, scrive il giornale.

Secondo una portavoce della Lockheed Martin, solo circa 4.000 Atacms sono stati prodotti da quando il missile è stato sviluppato negli anni '80. Il Regno Unito ha inviato i missili da crociera a lungo raggio 'Storm Shadow' in Ucraina a maggio e la Francia ha promesso a Kiev gli stessi missili, che chiama Scalp, ricorda il Nyt.

Putin, cosa sono i droni «kamikaze» Shahed-136: perché sono così potenti e qual è il ruolo dell'Iran

I missili Atacms hanno una gittata di circa 300 km, sufficiente per colpire dal territorio ucraino anche obiettivi russi molto dietro le linee del fronte.

La riunione segreta

L'amministrazione Biden sta discutendo in modo riservato se inviare in Ucraina missili a lungo raggio. Il New York Times, cita fonti americane ed europee, e spiegando che si tratta di sistemi missilistici Atacms dotati di missili cruise guidati con una gittata di oltre 300 chilometri.

Kiev chiede da tempo questi missili definendoli cruciali per sconfiggere i russi, ma finora gli Stati Uniti si sono opposti al loro invio, sostenendo che il fatto che possono raggiungere il territorio russo o la Crimea costituisce un pericoloso rischio di escalation del conflitto. Ieri, comunque, durante il summit Nato di Vilnius, la Francia si è impegnata a fornire a Kiev i missili a lungo raggio Scalp, con una gittata di 250 chilometri, un sistema d'arma simile ai Storm Shadow, che Londra ha consegnato all'Ucraina lo scorso maggio.

Ora, secondo quanto rivelato dal Times, Washington starebbe valutando se seguire il loro esempio inviando i sistemi Atacms, con una gittata ancora superiore.

Ma dal Pentagono si avvisa che le scorte di questi missili solo relativamente ridotte ed un loro invio a Kiev potrebbe mettere a rischio gli interessi di sicurezza Usa in altre parti del mondo.

Cos'è Atacms

L'MGM-140/-164/-168 Army Tactical Missile System (ATACMS) è una serie di missili balistici di superficie a corto raggio, mobili su strada, alimentati a propellente solido, sviluppati negli Stati Uniti. Il missile è stato utilizzato per la prima volta durante la guerra del Golfo Persico del 1991.



Creati a metà degli anni '80, al crepuscolo della Guerra Fredda, ed entrati in servizio con l'esercito americano all'inizio del '91, appena in tempo per la guerra guidata dagli Stati Uniti contro l'Iraq di Saddam Hussein, gli Atacms sono missili balistici di superficie a combustibile solido con una gittata effettiva fino a 300 km e una velocità massima durante la fase di spinta fino a Mach 3, o 1 km/secondo, che li rende difficili da intercettare con i vecchi sistemi di difesa aerea. Le caratteristiche degli ATACMS variano notevolmente a seconda del modello, del numero di blocco e della configurazione.

Ad esempio, mentre possono essere armati con testate penetranti ad alta esplosione e frammentazione da 230 kg, possono anche essere equipaggiati con altri esplosivi di peso compreso tra 160 e 560 kg, tra cui «bomblets» antiuomo e materiale a grappolo.

Negli 🇺🇲 si discute nuovamente se inviare missili ATACMS all'#Ucraina.

La reticenza sarebbe dovuta alle scorte, relativamente piccole, di tali missili. pic.twitter.com/aFuRdRVZ6N — Fabio Podesta 🇺🇦 (@Fabio1971p) July 12, 2023

Ci sono anche differenze notevoli nei sistemi di guida delle armi: le varianti più vecchie si affidano alla guida inerziale, mentre i missili più recenti includono il GPS integrato.