Midterm, "sì" a voto pregiudicati dopo aver scontato la pena: svolta in Florida

Passa in Florida il diritto di voto per i pregiudicati: gli elettori hanno approvato ai seggi - secondo le proiezioni di alcuni media americani - un emendamento che ripristina automaticamente il diritto di voto per i pregiudicati che hanno scontato la loro pena. Si tratta di una misura storica che può ampliare il diritto di voto a 1,4 milioni di persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA