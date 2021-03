Michelle Obama difende Meghan Markle: «Spero nel perdono della famiglia reale. Prego che tutto si risolva»

Non è la prima volta che l'ex first Lady Michelle Obama mostra il suo apprezzamento verso Meghan Markle, moglie del principe Harry. Già nel 2019 aveva inserito un post su Instagram chiamandola «amica» e dicendo che era una persona che la «ispirava». E stavolta il suo supporto è ancora più importante, dopo che la duchessa del Sussex è finita nella bufera mediatica per l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey. In cui ha anche accusato la famiglia reale di razzismo.

«Prego che tutto si risolva, non c'è niente di più importante della famiglia», ha detto l'ex first Lady Michelle Obama al programma Access Hollywood a proposito dell'intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey. Mrs Obama ha detto inoltre che spera che Meghan e Harry possano trovare un modo per riconciliarsi con la famiglia reale. «Quando penso a quello che stanno passando e penso all'importanza della famiglia, prego che si arrivi al perdono e che ci sia chiarezza e amore e tutto si risolva a un certo punto. Perchè non c'è niente di più importante della famiglia», ha detto Michelle. «Il razzismo non è nuovo per le persone di colore – ha proseguito Mrs Obama –, e non è stata una sorpresa sentire i suoi sentimenti».

L'amicizia tra Barack Obama e il principe Harry

Non solo Michelle, anche il marito Barack è molto legato alla coppia. Harry e l'ex presidente degli Stati Uniti hanno più volte in passato portato avanti iniziative di beneficienza insieme. E sono stati spesso fotografati vicini. Bisognerà vedere se l'appoggio della famiglia Obama peserà nella vicenda.

