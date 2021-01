Melania Trump lascerà la Casa Bianca con il livello di consensi più basso dall'inizio del suo ruolo di First Lady. Ma l'uscita di scena dell'impopolare "prima donna", vanterà comunque nella sua negatività un'inaspettata rivincita: la vittoria di consensi di 18 punti percentuali su suo marito Donald. Mentre non sono di certo di aiuto ai consensi le crescenti voci che parlano della fine del matrimonio presidenziale a causa di pesanti divergenze. In un momento in cui le strade dei due sembrano sempre più separate: il presidente si incammina con difficoltà e controvoglia verso l'uscita dello studio Ovale, mentre Melania saluta già, sorridente, una vita che probabilmente non ha mai sentito appartenerle veramente.

Melania Trump will be exiting the White House with the lowest favorability rating of her tenure as first lady, according to a new CNN poll. https://t.co/IIN2y3iDm5 — CNN (@CNN) January 18, 2021

Secondo un sondaggio condotto dal Network e riportato dalla CNN, il 47% degli americani non vede in maniera favorevole l'operato della first lady uscente, la sua percentuale peggiore mai registrata durante il mandato di presidenza Trump. Melania non verrà senza dubbio ricordata in futuro come la First Lady più amata d'America: il picco più alto della sua popolarità registrato risale al maggio 2018, con il 57% dei pareri a lei favorevoli, ma già a dicembre dello stesso anno i consensi erano calati a picco, in particolare dopo il viaggio della first lady in Africa, quando a giudicare il suo operato con favore era il 43% degli interpellati.

Forse la discussa istintività politica del marito, o forse la sua indole schiva e disinteressata, ad averle resa così difficile da comprendere per gli americani. «Non c'è mai stata una first lady testarda e ribelle come Melania Trump», dice alla CNN Kate Andersen Brower, autrice di "First Women: The Grace and Power of America's Modern First Ladies". «Penso che abbia incanalato la furia del marito e ovviamente non è interessata a interpretare il ruolo tradizionale di una first lady» aggiunge.

E la velocità con cui Melania si sarebbe preparata ormai da giorni a lasciare la Casa Bianca, dopo quattro anni fatti di alti e bassi drammatici, segnalerebbe proprio il suo desiderio di mettere fine alla difficile esperienza da First Lady. «(Melania Trump) non è triste di andarsene», ha detto un funzionario della Casa Bianca alle testate americane.

Ma nonostante il calo dei consensi, al momento dei saluti di fine mandato, la popolarità di Melania è comunque sorprendentemente maggiore di quella del marito Donald Trump. Il magnate lascerà l'incarico mercoledì 20 gennaio anche lui con il più basso indice di gradimento della sua presidenza: il 29%, secondo l'ultimo sondaggio del Pew Research Center. Ben il 18% in meno rispetto a quelli della sua consorte. Il crollo finale nella popolarità di Trump è riconducibile senza dubbio all'assalto dei suoi sostenitori al palazzo del Congresso, lo scorso 6 gennaio, e al suo rifiuto di lasciare la Casa Bianca, eventi da cui la First Lady avrebbe da subito preso le distanze.

