Come finirà la guerra? Dalla teoria del «cigno nero» alla morte di Putin fino all'attacco alla Nato: gli scenari

Una guerra, se non è un conflitto-lampo, può durare a lungo. L'offensiva russa in Ucraina ha compiuto un anno lo scorso 24 febbraio e non sembrano esserci grosse speranze affinché possa concludersi prima delle fine della primavera. Secondo un gruppo di studiosi ed esperti di geopolitica americani, ucraine e russi la guerra potrebbe finire grazie ai «cigni neri», eventi imprevedibili.