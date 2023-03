Putin, la nuova mossa dello zar: reclutate donne russe dalle carceri. Prigozhin dei Wagner: «Mosca ha sciolto i dubbi iniziali»

Dopo i militari-mercenari del Gruppo Wagner e i droni, ora anche le donne prendono parte alla guerra. Il conflitto in Ucraina ha delle nuove protagoniste, sebbene il loro ruolo sia ancora da chiarire. Sì, perché ora l'esercito russo sta reclutando russe carcerate a Mosca e in altre città della Russia.



Nelle ultime settimane le milizie russe hanno subito perdite pesanti, con quasi mille perdite al giorno. Così, Vladimir Putin ha cercato «fonti alternative di rifornimento di manodopera», ha affermato l'esercito ucraino. Ha aggiunto: «La scorsa settimana c'è stato un «movimento» verso la regione di Donetsk di un treno con posti riservati per il trasporto di prigionieri. Una delle carrozze era riservate alle donne condannate».



Cosa sta succedendo

All'inizio di questa settimana, ci sono state segnalazioni secondo cui la Russia avrebbe trasferito le donne detenute a Kuschevka nella regione di Krasnodar, vicino alla zona di guerra. Qui alcune detenute sono state messe a lavorare come braccianti agricoli nei campi oltre che in «serre e stalle», forse impiegate per rifornire i militari.

Olga Romanova, della fondazione Russian Behind Bars, ritiene che circa 1000 donne siano state inviate in Ucraina.

Decine di migliaia di prigionieri maschi sono stati reclutati in Russia: a loro è stato offerto un accordo che annulla le loro condanne se scontano - e rimangono in vita - per sei mesi in prima linea. Ciò ha visto assassini, stupratori e altri criminali violenti rilasciati e infine liberati da Putin, con la maggior parte dei detenuti che prestavano servizio con l'esercito privato Wagner.

Ma il mese scorso il capo di Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha affermato che il suo gruppo non recluterà più prigionieri per combattere in Ucraina, senza fornire una spiegazione sul perché.



Le prove del reclutamento

Tuttavia, ora ci sono prove che il ministero della Difesa russo stia arruolando direttamente i detenuti. Il mese scorso lo stato maggiore ucraino ha affermato che la Russia stava attivamente «cercando di reclutare donne condannate per partecipare alle ostilità». Questo per «compensare le perdite di personale».

Alcuni erano stati reclutati da una colonia penale femminile a Snezhnoye, una città nella regione occupata di Donetsk. «È anche noto che vengono inviati nel territorio della Federazione Russa per l'addestramento», ha detto lo stato maggiore ucraino. Diverse centinaia di donne nelle carceri della regione di Sverdlovsk - nel distretto degli Urali - hanno chiesto al deputato locale Vyacheslav Wegner di mandarle in Ucraina, è stato riferito.

Happy International women's day to all the brave #Russian female soldiers. 👏🇷🇺 pic.twitter.com/T3bWqoraOe — Aletheia (@mudsocksII) March 8, 2023

Prigozhin ha detto che c'è stata «resistenza» tra le autorità russe a dispiegare le donne nella zona di guerra. Tuttavia, i rapporti suggeriscono che le donne siano ora schierate, sebbene il loro ruolo preciso sia sconosciuto.