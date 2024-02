Mauritius, nave da crociera bloccata per sospetta epidemia di colera: 15 passeggeri in isolamento

Mauritius ha negato ad una nave da crociera norvegese il permesso di attraccare nella capitale Port Louis per il timore di una potenziale epidemia di colera a bordo dopo aver saputo che almeno quindici persone della Norwegian Dawn erano state messe in isolamento per sospetto contagio. Lo scrive la Bbc. Le autorità mauriziane hanno affermato che la decisione di bloccare la nave è stata «presa per evitare qualsiasi rischio per la salute». I passeggeri hanno lamentato lievi sintomi di mal di stomaco durante la tappa in Sudafrica, ha detto un rappresentante della Norwegian Cruise Line Holdings. Ma un passeggero olandese a bordo ha detto a BN DeStem che il capitano gli aveva riferito che poteva esserci un'epidemia di colera a bordo.

Le epidemie di colera

Negli ultimi mesi si sono verificate epidemie di colera nell'Africa meridionale, con lo Zambia il paese più colpito.