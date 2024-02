Mauritius, ok ad attracco nave da crociera: non ci sono casi di colera

La Norwegian Dawn, una nave da crociera norvegese, è stata autorizzata ad attraccare a Port Luis, la capitale di Mauritius , dopo che le indagini delle autorità sanitarie locali hanno escluso la presenza di un'epidemia di colera , ipotizzata inizialmente, identificando invece casi di gastroenterite. Almeno 15 passeggeri sono stati messi in isolamento a causa di severi dolori addominali. In precedenza, l'accesso al porto era stato negato alla nave dalle autorità mauriziane come misura precauzionale per la salute pubblica.