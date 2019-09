Chiede al fidanzato di accompagnarla al matrimonio di un amico, si presenta con il vestito bianco: l'insolita proposta di nozze

Ha detto al fidanzato che dovevano andare al matrimonio di un amico, poi lo ha messo davanti all'altare e si è fatta sposare. Aleasha Pilaw, 36 anni, ha organizzato un finto matrimonio per poter sorprendere il suo compagno, Paul Scoproni, con una proposta di matrimonio decisamente fuori dal comune.

Carolina Crescentini, matrimonio segreto con Motta: «Abbiamo fatto una cosa»

La donna di Bargoed, in Galles, come ha spiegato alla stampa locale, ha chiesto al suo uomo di accompagnarla a un matrimonio, ma il giorno delle nozze dell'"amico" si è presentata in abito bianco, con celebrante al fianco e gli ha chiesto, davanti a tutti gli invitati, se voleva sposarlo. «Paul mi chiedeva di continuo se volessi sposarlo. Lo faceva praticamente ogni settimana e nei modi più imbarazzanti. Ad esempio presentandosi vicino al posto dove lavoro con un cartellone gigante su cui aveva scritto “Vuoi sposarmi?”Allora ho deciso di metterlo io in una situazione del genere», ha spiegato Aleasha.

L'uomo sapeva che in realtà durante la cerimonia due amici avrebbero rinnovato le promesse. Arrivato in chiesa è stato convinto a restare sull'altare come testimone. Dopo pochi minuti la mamma della compagna ha iniziato a cantare una canzone a cui la coppia è molto legata, infine Aleasha si è presentata con l'abito da sposa, ed è stato a quel punto che Paul ha capito. «C’erano tutti i nostri amici e nessuno si era lasciato scappare niente. Anche il parroco era suo complice. Devo proprio ammetterlo, lei è stata incredibile nell’organizzare tutto questo in completo segreto», ha confessato il novello sposo. La compagna, dopo due divorzi, era un po' restia a sposarsi, ma la tenacia del suo uomo e il loro amore l'ha spinta a crederci ancora una volta.

Ultimo aggiornamento: 10 Settembre, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA