Carolina Crescentini, matrimonio segreto con Motta: «Abbiamo fatto una cosa»

Carolina Crescentini e Motta si sono sposati. La coppia ha detto sì in gran segreto lo scorso 7 settembre, annunciando il matrimonio soltanto un giorno dopo con una foto sui social. «Abbiamo fatto una cosa» ha scritto Carolina Crescentini su Twitter, mostrandosi in abito nuziale insieme a Motta, anche lui totalmente in bianco. Dopo due anni di fidanzamento, l'attrice romana e il cantautore livornese si sono sposati con rito civile in uno splendido resort in Toscana, il Guadalupe Tuscany Resort a Braccagni, in provincia di Grosseto.

Abbiamo fatto una cosa. ❤️ pic.twitter.com/fjWo4VXJ4m — Carolina Crescentini (@Carolcrasher) 8 settembre 2019

La cerimonia, blindatissima, ha visto partecipare anche Nada e Andrea Appino, il leader degli Zen Circus, che è stato anche testimone dello sposo. La festa è andata avanti fino a tarda notte, tanto da spingere la Crescentini a confessare su Instagram: «Mi sono svegliata in hangover». L'attrice ha colto l'occasione anche per ringraziare tutti gli invitati: «Grazie amici speciali e unici, siete la nostra splendida famiglia allargata. Ho sposato un capellone».

