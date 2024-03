Matrimonio dell'uomo più ricco di tutta l'Asia, invitati vip: perché stanno volando in India Zuckerberg, Rihanna e Bill Gates

Lui è il figlio dell'uomo più ricco dell'Asia e lei e la figlia di un industriale. Questo matrimonio che si celebrerà a giugno a Jamnagar, nello stato del Gujarat, in India, è già sulla bocca di tutti perchè sono nozze hollywoodiane. Anzi Bollywoodiane. Anche solo per gli invitati super vip. Ci sono celebrità internazionali, miliardari, amministratori delegati delle più importanti società del mondo, star di Bollywood e del cricket si stanno riunendo per il gran gala che prelude a un'altra, enorme, festa per le prossime nozze di Anant Ambani, 28 anni e Radhika Merchant.

Matrimonio miliardario, tra gli invitati Rihanna e Ivanka Trump

Sul red carpet del mega evento hanno già sfilato la pop star Rihanna, ingaggiata, secondo India Today, con un contratto da 9 milioni di dollari, che intratterrà gli invitati assieme all'illusionista David Blaine, Mark Zuckerberg, Bill Gates, e le superstar Amitab Bachchan e Sharukh Kahn.

La lista degli oltre 1200 ospiti dell'evento prematrimoniale include vari altri miliardari indiani come Gautam Adani, Kumar Mangalam Birla, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger, con cui Reliance, il gruppo di Ambani, ha appena concluso una fusione dal valore di circa 8,5 miliardi di dollari. La presidente del colosso sarà la moglie del miliardario, Nita Ambani. Nella lista degli invitati c'è anche il fondatore di BlackRock Larry Fink, il capo esecutivo di Alphabet Sundar Pichai, l'ex primo ministro canadese Stephen Harper, quello svedese Carl Bildt, l'ex primimo ministro australiano Kevin Rudd, il re del Bhutan e Ivanka Trump.

Due sere fa, Ambani senior, 66 anni e un patrimonio di 115 ,miliardi di dollari (è il decimo uomo più ricco del mondo) ha offerto una cena ai 50mila abitanti di Jamnagar, dove è nata la sua azienda.

Curiosità: gli ospiti dormiranno in tenda

A Jamnagar non c'è un solo hotel a cinque stelle, quindi gli ospiti facoltosi di Mukesh Ambani saranno ospitati in tende extralusso dotate di servizi come bagni piastrellati. Lo riporta Reuters.

Ecco alcune delle regole consegnate agli invitati: «Tutti gli indumenti per la stiratura a vapore saranno restituiti entro 3 ore... aspettarsi o richiedere un servizio più rapido potrebbe non essere fattibile». Gli ospiti potranno usufruire anche di servizi aggiuntivi come: acconciature, truccatori, sarti.