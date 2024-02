Vittorio Sgarbi, chi è: le dimissioni oggi, la carriera politica, i figli (avuti da tre donne diverse), le liti più famose

Vittorio Sgarbi ha annunciato oggi le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura del governo Meloni. Le ha definite un «colpo di teatro», raccontando per averci pensato su due ore prima di farlo. L'annuncio è arrivato durante l'evento "La ripartenza" organizzato da Nicola Porro a Milano. «La legge consente che io, attraverso il Tar, indichi quelle cose che ho detto, ossia«che non può essere in conflitto di interessi chi non ha un lavoro, chi non fa l'attore, chi non fa il professore, chi è in pensione come professore e come sovrintendente» ha aggiunto, sottolineando che «io ho fatto occasionalmente conferenze come questa. Questa conferenza - ha spiegato - secondo quello che l' Antitrust mi ha inviato, sarebbe incompatibile, illecita, fuorilegge». Quindi, «per evitare che tutti voi siate complici di un reato, io parlo da questo momento libero del mio mandato di sottosegretario. Avete comunque un ministro e altri sottosegretari - ha concluso -. Io riparto e da ora in avanti potrò andare in tv e fare conferenze».