Masterchef, concorrente mangia gli ingredienti per la prova: «Avevo molta fame»

Una scena trasmessa nell'edizione 2018 di MasterChef in Uruguay sta ormai facendo il giro del mondo. Al punto da accumulare più di 16.000 "mi piace" e più di 800.000 riproduzioni. Il momento in questione è interpretato dal partecipante Berni. Quando sottopone all'esame della giuria uno dei piatti da lui preparati, la giudice lo sgrida.

Masterchef, intossicate 44 persone in una puntata in Spagna. La casa di produzione: «Assoluta eccezione». Ecco cosa è successo

La sorpresa

"Avevi anche le patate e il prosciutto crudo nel carrello, potrebbe essere? A cosa serviva?", chiede la chef Lucía Soria, che fa riferimento a ingredienti che, alla fine, non erano stati utilizzati per la preparazione. "Per mangiarli, avevo molta fame". L'uomo è sincero. "Scusa? Vieni qui per mangiare o per cucinare?", chiede Soria con rabbia. "Per cucinare", risponde lui, che poi dà una meravigliosa spiegazione di quello che è successo davanti alle telecamere.

a veces me acuerdo de él y me siento identificada pq yo hubiese hecho exactamente lo mismo 😭pic.twitter.com/sSWBRdENwN — gisel (@ilovequilmes) April 20, 2023

La giustificazione

"Ho visto quel piccolo prosciutto lì e ho detto: 'Oh, che delizioso, piccolo prosciutto'. Mi ha fatto venire voglia di mangiarne un pezzetto. Non credo sia un male terribile quello che fa al mondo", si giustifica . Un utente su Twitter ha condiviso quanto accaduto: "Avrei fatto esattamente lo stesso 😭".