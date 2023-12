Mar Rosso, nave in fiamme colpita dai ribelli Huthi: 70 droni e missili in 2 mesi, aumenta il rischio escalation

Una nave battente bandiera della Liberia ha preso fuoco nel Mar Rosso dopo essere stata colpita da un attacco proveniente dallo Yemen. Lo ha reso noto un funzionario americano, come riporta l'emittente al-Arabiya.

Yemen Video of Liberian flagged ship in the Red Sea that was targeted by Yemen. pic.twitter.com/ozT3AlFCAn

Il cargo colpito nel Mar Rosso, forse da un proiettile, da un drone o un missile, appartiene alla compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd, e batte bandiera liberiana.

Per AP, the vessel that was hit this morning is Al Jasrah, owned by German firm Hapag-Lloyd. This is its latest position, from 30 minutes ago.

It was sailing south, from Greece to Singapore pic.twitter.com/hMsQbG7NBE

— avi scharf (@avischarf) December 15, 2023