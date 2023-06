Malattia mangiacarne, Donnie Adams dai medici dopo un morso di un parente: stava per perdere la gamba

Un appuntamento con la propria famiglia che rischia di finire in tragedia. L'incredibile storia arriva dalla Florida, dove Donnie Adams, un uomo di 52 anni, ha rischiato di morire a causa di un morso di un parente dopo una lite. Ma come è stato possibile? Dalla ferita è scaturita una fascite necrotizzante, cioè un'infezione potezialmente letale conosciuta come "malattia mangiacarne" o "malattia carnivora" poiché causa una pericolosissima necrosi dei tessuti che sono coinvolti.

Donnie Adams e la malattia mangiacarne

Un articolo del Tampa Bay Times racconta l'incubo di Donnie Adams: il 14 febbraio di quest'anno si è recato al pronto soccorso dell'HCA Florida Northside Hospital di St.

Petersburg per sottoporsi a un'antitetanica e ad antibiotici quando sono comparsi i primi sintomi. Un parente, in seguito a una lite, l'ha morso. Non è chiaro se i batteri si trovassero già nella bocca del suo familiare o se la ferita si sia infettata solo in un momento successivo. Lo Streptococcus pyogenes è un patogeno molto comune ed è responsabile, tra le altre cose, anche di un semplice mal di gola.

Florida man almost loses leg to flesh-eating disease after getting bitten in a family brawlhttps://t.co/AZIastYxXm — NBC Chicago (@nbcchicago) June 10, 2023

Solo raramente riesce a penetrare nel tessuto sottocutaneo e provocare la malattia necrotica. Tre giorni dopo l'arrivo in ospedale, le sue condizioni sono peggiorate ed è stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza dall'equipe del dottor Fritz Brink, che gli hanno salvato la vita (e la gamba). La fascite necrotizzante stava infatti mandando in putrefazione i tessuti molli tra il ginocchio e l'inguine. «Un morso di un uomo è più sporco di un morso di cane per quanto riguarda i tipi di batteri coinvolti. I batteri normali in un punto anomalo possono essere un vero problema», ha detto al Tampa Bay Time il dottor Brink.