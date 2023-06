Domenica 4 Giugno 2023, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 19:05

Il cambiamento climatico vuol dire anche virus più aggressivi. I ricercatori hanno individuato sei "virus zombie" che si stanno scatenando in questo momento nel mondo a causa dei cambiamenti climatici. Sono custoditi nell'antico strato di permafrost. L'innalzamento delle temperature potrebbe "liberarli". Avete capito bene: il rischio di agenti patogeni mortali «è destinato ad aumentare» con l'accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai.

Virus mortali intrappolati nel permafrost: cosa rischiamo con il cambiamento climatico?

È un argomento non nuovo. Noi ne avevamo già scritto qui. Le ricerche che parlano di virus mortali congelati nel permafrost non sono isolate. I virus sono stati trovati nella lana dei mammut, nelle mummie siberiane, nei lupi preistorici e nei polmoni di una vittima dell'influenza sepolta nel permafrost dell'Alaska.

Stavolta è un team internazionale di ricercatori provenienti da istituzioni in Russia, Germania e Francia che avverte che stiamo sottovalutando «il rischio che le antiche particelle virali rimangano infettive».

Peggio ancora, questi scienziati ritengono che «il rischio è destinato ad aumentare nel contesto del riscaldamento globale, in cui lo scongelamento del permafrost continuerà ad accelerare», liberando letteralmente alcune malattie che erano rimaste intrappolate nel ghiaccio fin dalla preistoria.



Il team - che comprende esperti di genomica, microbiologia e geoscienze, alcuni dei quali hanno seguito questi virus "zombie" risorti per quasi un decennio - ha pubblicato le proprie scoperte sulla rivista Viruses lo scorso febbraio.

Ecco quali sono i sei microbi congelati da tempo che gli scienziati hanno portato alla luce dai reperti fossili del permafrost in rapido scioglimento.

Sei microbi antichi intrappolati nel permafrost

Influenza

Sì, è potenzialmente mortale. Alla fine degli anni '90, il patologo svedese Johan V. Hultin trovò una cache di RNA del virus dell'influenza del 1918 nei polmoni di una donna uccisa dal virus quasi 80 anni prima. Il dottor Hultin era intenzionalmente alla ricerca di campioni di influenza che potessero aiutare i ricercatori medici a capire meglio come combattere future pandemie. Ma la sua scoperta è stata una prima indicazione della facilità con cui virus letali possono essere conservati nel permafrost artico. Hultin, in collaborazione con l'Istituto di Patologia delle Forze Armate degli Stati Uniti, ha riesumato il corpo di una donna Inuit di grossa taglia sepolta in una fossa comune di vittime dell'influenza nei pressi di un remoto villaggio fuori dalla città di Brevig Mission, in Alaska. Grazie al permafrost, l'RNA del virus dell'influenza si è conservato così bene che i ricercatori hanno potuto sequenziare l'intero genoma del ceppo del 1918.

Pithovirus siberiano

Estratto per la prima volta dal permafrost siberiano nel 2014, a 30 metri di profondità, il gigantesco virus antico Pithovirus sibericum è uno dei pochi virus visibili con un normale microscopio ottico. Con una dimensione di circa 1,5 micrometri, il P. sibericum è sette volte più grande di un moderno virus che infetta l'uomo, le cui dimensioni sono tipicamente comprese tra 20 e 200 nanometri. Gli scienziati francesi del Centro Nazionale di Ricerca Scientifica dell'Università di Aix-Marseille (CNRS-AMU) hanno resuscitato lo zombie P. sibericum, vecchio di 30.000 anni. «È la prima volta che vediamo un virus ancora infettivo dopo un tempo così lungo», ha dichiarato il professor Claverie del CNRS-AMU.

«La facilità con cui sono stati isolati questi nuovi virus», hanno scritto i ricercatori, «suggerisce che le particelle infettive di virus specifici per molti altri ospiti eucarioti non testati [compresi gli esseri umani e gli animali] probabilmente rimangono abbondanti nel permafrost antico».

Mollivirus siberiano

Il Mollivirus sibericum congelato è stato trovato accanto agli stessi campioni di permafrost siberiano di 30.000 anni fa del P. sibericum. Leggermente più piccolo del P. sibericum (0,6 micrometri), il M. sibericum è un altro virus gigante che non costituisce una minaccia per l'uomo o gli animali, ma la sua vicinanza al P. sibericum ha fatto temere agli scienziati che il permafrost fosse pieno di agenti patogeni non morti.

«Non possiamo escludere che virus lontani di antiche popolazioni umane (o animali) siberiane possano riemergere con lo scioglimento degli strati di permafrost artico e/o con l'interruzione delle attività industriali», scrivono Claverie, Abergel e i loro coautori in uno studio del 2015.

Pandoravirus e Megavirus mammut

Sia il Pandoravirus mammut che il Megavirus mammut sono stati scoperti in un ammasso di ghiaccio e lana di mammut congelata risalente a 27.000 anni fa sulle rive del fiume Yana, in Russia.

Come gli antichi virus giganti del passato, P. mammut e M. mammut hanno dimostrato di essere in grado di uccidere le amebe.

Per lo studio di quest'anno, Claverie, Abergel e il loro team hanno esposto il nuovo ceppo di Pandoravirus a un'altra coltura di amebe, oltre che a cellule umane e di topo. La mossa faceva parte di un protocollo standard per verificare che i virus non possano infettare le cellule dei mammiferi. Le amebe, in sostanza, vengono usate come esche. Anche se fortunatamente entrambi i virus non sono riusciti a infettare le cellule umane e di topo, i ricercatori non pensano che sia ancora il momento di tirare un sospiro di sollievo.

Ma le conclusioni non sono comunque rassicuranti. Essi scrivono che è ancora «legittimo riflettere sul rischio che antiche particelle virali rimangano infettive e tornino in circolazione a causa dello scongelamento di antichi strati di permafrost».



Il virus del lupo (Pacmanvirus lupus)

Un antico parente del virus della peste suina africana, il Pacmanvirus lupus, è stato trovato scongelato nell'intestino di un lupo siberiano congelato da 27.000 anni. I resti di questo lupo siberiano (Canis lupus) sono stati trovati nello stesso sito del letto del fiume Yana in cui sono stati trovati i due virus dei mammut.

Come gli altri virus antichi di grandi dimensioni, il P. lupus è ancora in grado di tornare in vita e di uccidere le amebe, anche se è fuori gioco dal Mesolitico o dalla media età della pietra.

Vaiolo

Il vaiolo non ha bisogno di presentazioni. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità delle Nazioni Unite, questa brutale malattia è stata ufficialmente debellata a livello mondiale nel 1980. Ma nel 2004, scienziati francesi e russi hanno trovato il vaiolo all'interno di una mummia siberiana di 300 anni congelata nella tundra della Repubblica di Sakha in Russia. La mummia risale a tombe frettolose realizzate durante un'epidemia di vaiolo tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo nella regione della Siberia nord-orientale. Ciascuno dei siti archeologici consisteva in tombe di legno congelate e sepolte nel permafrost, ma l'insolita tomba con il vaiolo era stata riempita con cinque mummie congelate. Le sepolture individuali erano una pratica tradizionale nella regione all'epoca e ulteriori analisi hanno suggerito ai ricercatori che i cadaveri sono stati sepolti rapidamente dopo la morte. Per gli autori del nuovo articolo pubblicato su Virus, la scoperta del vaiolo del 2004 dimostra quanto possano essere gravi le eruzioni virali dovute allo scioglimento del permafrost.

«Probabilmente per motivi di sicurezza/regolamentazione», scrivono gli autori, «non sono stati condotti studi di follow-up per cercare di "rianimare" questi virus (fortunatamente)». Ma ciò non significa che questi virus possano rivivere da soli, dato che l'aumento delle temperature continua a scongelare i vasti paesaggi settentrionali di regioni come la Siberia e l'Alaska.