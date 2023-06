Londra, spunta uno straordinario mausoleo romano: mosaici, gioielli e un tesoro di 100 monete

"London Calling", cantavano i Clash. Ed effettivamente, Londra chiama. La City sta calamitando in queste ore l'attenzione mediatica internazionale per quello che viene considerato uno scavo archeologico sensazionale. A due passi dalla stazione di London Bridge. A riaffiorare è un autentico mausoleo romano di duemila anni, con mosaici di raffinata fattura e disegno, e strutture murarie ancora conservate. Un monumento funerario per accogliere esponenti di famiglie ricche sulla scena della Londra città romana.

L'équipe del Museum of London Archaeology (MOLA) lo definisce come il «mausoleo romano più intatto e raro mai scoperto nel Regno Unito». A sorprendere anche i reperti che stanno riaffiorando dagli interri: un tesoretto di oltre cento monete, preziose tegole decorative, strumenti in metallo e frammenti di ceramica. Non solo. Come riporta il Guardian, nell'area circostante sono state rinvenute più di 80 sepolture romane: tutte prive di resti umani. Nei sepolcri sono stati trovati oggetti come perline di vetro e braccialetti di rame, ceramiche e persino un pettine d'osso.

IL CANTIERE SUL TAMIGI

Ancora notizie dagli scavi, dunque. Perché il mausoleo romano è l'ultima eccezionale scoperta restituita dal grande cantiere "Liberty of Southwark" a Borough, a sud di Londra, a ridosso della riva meridionale del Tamigi. Già lo scorso anno aveva fatto parlare di sè per la scoperta del più grande mosaico romano trovato a Londra negli ultimi 50 anni. Uno spettacolo impressionante. L'area al centro di un grande progetto di riqualificazione urbana ed edilizia, per realizzare in modo permanente uffici, negozi e abitazioni per conto di Landsec e Transport for London (TfL), è diventata un caso di studio internazionale.

SCALE E GRADINI

Il mausoleo romano sfoggia un bellissimo mosaico centrale. Ma non solo. La stratigrafia del monumento funerario appare intatta: con un mosaico simile sotto il primo piano. I due mosaici sono simili, con un fiore centrale circondato da cerchi concentrici. Il bellissimo mosaico principale appare circondato da una piattaforma rialzata su cui erano poste le sepolture.

Come riporta il Guardian, sebbene la tomba sia stata quasi completamente smantellata, probabilmente durante il periodo medievale, i segni indicano che si trattava di un edificio alto forse due piani, e sarebbe stato utilizzato dai romani più ricchi, forse come tomba di famiglia. Come ha spiegato Antonietta Lerz, archeologa senior del MOLA: «Questo sito relativamente piccolo a Southwark è un microcosmo per le mutevoli fortune della Londra romana, dalla prima fase del sito in cui Londra si espande e l'area vanta edifici romani riccamente decorati, fino al tardo periodo romano quando l'insediamento si restringe e diventa uno spazio più tranquillo dove le persone ricordano i loro morti».