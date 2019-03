Londra, adolescente accoltellata a morte nel parco giochi. «Era con il suo ragazzo»

Era al parco con il suo ragazzo e con alcuni amici, in un venerdì sera come tanti che si è trasformato in tragedia. «Stava semplicemente seduta», racconta chi era con lei. E all'improvviso due estranei si sono avvicinati e l'hanno accoltellata, poi sono scappati». Pugnalata alla schiena in quello che viene definito un «attacco casuale». Jodie è morta così, appena adolescente, uccisa a sangue freddo da due sconosciuti in un'area verde ad Est di Londra, a Havering, in un parco giochi per bambini. A raccontare la storia è il Mirror, che raccoglie le testimonianze dei presenti. Compresa quella di chi sottolinea che il crimine si sta spostando verso le aree più esterne di Londra: «Non è mai stato così prima». Uno choc per tutti.

Mentre la polizia scientifica effettua i rilievi nell'area transennata con il nastro rosso e blu, i ragazzi piangono, qualcuno appoggia dei fiori sul prato e tutti si interrogano sul perché di questa tragedia. «Jodie non ha mai litigato con nessuno, era una persona felice, sempre con il sorriso, sempre disponibile con chiunque avesse bisogno di lei», raccontano gli amici. La giovane era studentessa di psicologia e sociologia. C'è chi la ricorda come «un pezzo di pane» chi le dice «ti amiamo». Tra i residenti c'è chi ha tentato di soccorrere la giovane e l'ha vista morirle tra le braccia. Una donna, Teresa, vive in una delle case che formano una schiera proprio di fronte al parco. Si trovava in cucina quando ha sentito le urla, si è infilata il cappotto ed è uscita sul vialetto chiedendo chiedendo cosa fosse accaduto. «Ho bisogno di aiuto, la mia ragazza è stata pugnalata», si è sentita rispondere. La scena che si è trovata di fronte è stata terribile. La giovane a terra e il ragazzo di fianco a lei. «Il suo fidanzato ha fatto tutto il possibile», racconta. E così un uomo, forse il papà di uno degli amici, che ha cercato di tamponare la ferita con il cappotto. E la stessa Teresa. Ma proprio mentre arrivava l'ambulanza, Jodie esalava l'ultimo respiro.

