A Londra in vendita l'appartamento più piccolo della città, largo appena 7 metri quadrati: base d'asta 50mila sterline

Trasferirsi a Londra con budget low-cost è possibile. É all'asta l'appartamento più piccolo della città, largo appena 7 metri quadrati. Si trova in un palazzo vittoriano restaurato a Lower Clapton, zona est della City. C'è spazio per un letto e un bagno. Addirittura si riesce a ricavare un ripostiglio. E per mangiare, ci sono un forno a microonde e un tavolo pieghevole. É tutto mini, eppure questo tipo di «microflat» nella Capitale inglese va a ruba.

L'agenzia immobiliare ha fissato una base di vendita di 50mila sterline e, intervistati dal The Guardian, hanno fatto sapere che sono abbastanza sicuri di venderlo ad un prezzo molto più alto. Nel maggio del 2017 era stato acquistato per 103.500 sterline.

A Londra in vendita il mini-appartamento

Questo tipo di appartamenti è il simbolo di quanto sia diventato inaccessibile il mercato delle case a Londra. Il proprietario ha già recuperato l'investimento fatto, affittando il miniflat a 800 sterline al mese. L'attuale inquilino è un medico che lavora nel vicino ospedale di Homerton, e che dorme nell'appartamento una notte a settimana.