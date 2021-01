Lockdown, proteste in Olanda: centinaia in strada, scontri e arresti. Il premier: «Sono criminali»

Tensione e scontri in Olanda. Centinaia di persone sono state arrestate dopo le proteste contro il lockdown che ieri sono sfociate in forti scontri con la polizia. Lo riporta il Guardian. «Questa è violenza criminale, non una protesta. E la tratteremo come tale», ha detto il premier Mark Rutte parlando con la stampa.

This is the moment some police officers were forced to retreat in the Dutch city of Eindhoven after an anti-lockdown protest turned violent. Latest world news: https://t.co/KBRj9o7RuY pic.twitter.com/Fwfn9bkC2n — Sky News (@SkyNews) January 25, 2021

Ad Eindhoven, dove sono state arrestate 30 persone, i manifestanti hanno dato fuoco ad auto e cassonetti e lanciato pietre contro la polizia che ha usato cannoni ad acqua per disperderli. Anche ad Amsterdam gli agenti hanno sparato acqua contro la folla. Quella di ieri è stata la manifestazione più violenta in Olanda dall'inizio della pandemia. Il giorno prima, un gruppo di violenti avevano dato fuoco a un laboratorio di test per il Covid nel paesino di Urk.

