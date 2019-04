Libia, esercito di Haftar verso Tripoli: conquistata la città Gharian

Caos in Libia dove le forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar sarebbero entrate nella città di Gharian, 100 chilometri a sud della capitale Tripoli. È quanto risulta dalle dichiarazioni del portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, secondo il quale «i nostri uomini sono stati accolti in festa dagli abitanti».



I am deeply concerned by the military movement taking place in Libya and the risk of confrontation. There is no military solution. Only intra-Libyan dialogue can solve Libyan problems. I call for calm and restraint as I prepare to meet the Libyan leaders in the country.

— António Guterres (@antonioguterres) 4 aprile 2019