Libia, Cdm approva il decreto missioni: embargo e blocco delle armi

Libia, il Cdm ha approva il decreto missioni, tra cui la missione europea Irini per attuare l'embargo e il blocco delle armi al Paese nord africano. Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha appena approvato il decreto missioni. Nel decreto, dunque, anche la missione europea Irini, per attuare l'embargo e bloccare l'ingresso delle armi in Libia. Proprio questo pomeriggio il ministro Di Maio ha sentito telefonicamente il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Al centro del colloquio anche il dossier libico. Tra le altre missioni anche quella di assistenza medica in Sahel.

Ultimo aggiornamento: 21:33

