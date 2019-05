Libia, non solo guerra: a Bengasi una piccola fiera del libro tra le macerie

Da una parte le macerie degli ultimi colpi di mortaio, resti di trincee improvvisate per proteggersi, dall'altra pile di libri, baluardi di una vita che non si vuole arrendere. Mentre a Tripoli si spara, a Bengasi, vecchio bastione dell'opposizione a Gheddafi e roccaforte attuale del generale Haftar, alcuni intellettuali hanno organizzato qualche giorno fa un'improvvisata fiera per celebrare la giornata internazionale del libro. D'altronde Bengasi era nota per essere una città culturalmente attiva Così in via Omar al-Mukhtar Bengasi ci riprova cercando di dimenticare il conflitto che da cinque settimane imperversa ad est, alle porte di Tripoli. Pochi i titoli, i libri sistemati su alcune cassette di frutta, ma molto interesse tra chi sogna un futuro migliore. © RIPRODUZIONE RISERVATA